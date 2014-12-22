Главы ряда государств поздравили президента Азербайджана с днем рождения - ОБНОВЛЕНО 3

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Как сообщает Report, в письме говорится: "Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

В Кыргызстане знают Вас как последовательного сторонника развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Убежден, что благодаря совместным усилиям кыргызско-азербайджанские братские отношения будут еще более укрепляться на благо наших стран и народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. В письме отмечается:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю дня Вашего рождения. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, всегда быть преисполненным жизненной силы и энергии, личного счастья, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо дружественного народа Азербайджана".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Азербайджана поздравительное письмо. В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваша дальновидная, стратегически выверенная политика, талант организатора, подлинно государственный подход к решению самых сложных задач заслуженно снискали Вам любовь народа, глубокое уважение и большой авторитет не только в Азербайджане, но и за его пределами.

Беларусь высоко ценит Ваш личный вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами, которое успешно развивается по всем направлениям и основано на открытом диалоге и полном взаимопонимании.

Убежден, что прочные традиции дружбы, взаимной поддержки и доверия между Беларусью и Азербайджаном будут и впредь служить надежным фундаментом развития всестороннего сотрудничества на благо наших народов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в достижении поставленных целей".

Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения. В поздравительном письме отмечается:

"Ваше превосходительство, мне очень приятно передать Вам свои самые искренние поздравления и пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Прошу Вас принять мои пожелания крепкого здоровья и счастья".









