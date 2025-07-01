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Алмагуль Кутанова: Молодежь играет особую роль в развитии ОЭС

Алмагуль Кутанова: Молодежь играет особую роль в развитии ОЭС Алмагуль Кутанова: Молодежь играет особую роль в развитии ОЭС
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 12:12
Алмагуль Кутанова: Молодежь играет особую роль в развитии ОЭС

Молодежь играет особую роль в развитии Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом заявила руководитель управления Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Казахстана Алмагуль Кутанова.

“Казахстан является активным участником ОЭС. Сегодня именно молодежь вносит основной вклад в развитие организации. Перед молодым поколением стоят серьёзные вызовы, которые необходимо преодолеть — борьба с безработицей, обеспечение благополучия и процветания”, - сказала она, выступая на Форуме молодежи ОЭС, проходящем в Агдаме.

Кутанова также подчеркнула, что хотела бы поблагодарить организаторов форума молодежи ОЭС за высокую организацию мероприятия, который проходит в Агдаме, а также выделила особый вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитие самого города.

“В рамках форума мы будем трудиться над главным документом - стратегическим планом [действий для молодежи], который позволит выработать единый механизм развития", - сказала она.

"Мы восхищены тем, что увидели в Агдаме и хотим отметить вклад президента Азербайджана в развитие города за столь короткий срок", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan rəsmisi: Gənclər ECO-nun inkişafında xüsusi rol oynayır

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