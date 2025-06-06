Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства

Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства

Председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил, что пока не имеет желания встречаться с католикосом всех армян Гарегином II, считая это ниже своего достоинства.

Как сообщает Report, об этом Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

"Я не хочу пока встречаться с Гарегином II. Считаю встречу с ним ниже своего достоинства, - сказал Пашазаде.

По его словам, католикос помимо религиозного сана, облачился еще и в политическую мантию. "Духовный человек не должен настолько погружаться в политику. Поэтому у меня нет намерений встречаться с ним", - добавил председатель УМК.