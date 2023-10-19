Аллахшукюр Пашазаде удостоен премии "Имам Гарафи"

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде удостоен высшей награды Генерального секретариата мировых делегаций фетвы – премии "Имама Гарафи".

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде удостоен высшей награды Генерального секретариата мировых делегаций фетвы – премии "Имама Гарафи".

Как сообщает Report, Аллахшукюр Пашазаде в рамках своего визита в Египет принял участие в конференции генерального секретариата на тему “Фетва и вызовы третьего тысячелетия”.

Председателю УМК в рамках мероприятия вручили премию "Имама Гарафи".

Наряду с шейх уль-исламом в мероприятии также принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.