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Аллахшукюр Пашазаде удостоен премии "Имам Гарафи"

Аллахшукюр Пашазаде удостоен премии "Имам Гарафи" Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде удостоен высшей награды Генерального секретариата мировых делегаций фетвы – премии "Имама Гарафи".
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 18:25
Аллахшукюр Пашазаде удостоен премии Имам Гарафи

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде удостоен высшей награды Генерального секретариата мировых делегаций фетвы – премии "Имама Гарафи".

Как сообщает Report, Аллахшукюр Пашазаде в рамках своего визита в Египет принял участие в конференции генерального секретариата на тему “Фетва и вызовы третьего тысячелетия”.

Председателю УМК в рамках мероприятия вручили премию "Имама Гарафи".

Наряду с шейх уль-исламом в мероприятии также принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadəyə “İmam Qarafi” mükafatı təqdim olunub

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