​Аллахшукюр Пашазаде: Существуют силы, пытающиеся поссорить Азербайджан и Турцию

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Существуют силы, пытающиеся поссорить Азербайджан и Турцию".

Как сообщает Report, об этом на встрече с делегацией, возглавляемой почетным главой Вакфа имени Азиза Махмуда Худайи Османом Нури Топбашем сказал председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК отметил, что данный процесс начался еще при СССР: "В период, когда Азербайджан находился в составе Советского Союза, власти СССР считали наши отношения с Турцией опасными. Этот процесс продолжается по сей день. И сейчас многие зарубежные силы не хотят, чтобы Азербайджан и Турция поддерживали теплые и близкие отношения. И сегодня, проливая неискренние слезы, армяне пытаются навязать миру т.н. "геноцид". В трудные минуты Турция всегда была рядом с азербайджанским народом. Она поддержала нас во время Ходжалинского геноцида, оккупации армянами азербайджанских территорий и т.д. Армяне на протяжении веков учиняли геноциды против тюрков. И сегодня, обманывая мир, армяне пытаются навязать мысль, что они, якобы, подверглись "геноциду". Как и всегда, и на этот раз слова и действия армян не совпадают".