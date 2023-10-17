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Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Египет

Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Египет Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 17 октября совершит визит в Египет.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 10:42
Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в Египет

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 17 октября совершит визит в Египет.

Как сообщили Report в УМК, визит состоится по приглашению верховного муфтия Египта Шавки Аллама.

Шейхульислам примет участие и выступит с докладом на форуме генерального секретариата Всемирных органов фетвы, который состоится 18-19 октября в Каире.

Кроме того, состоится церемония награждения Аллахшукюра Пашазаде "премией имама Гурафи".

В рамках визита Аллахшукюр Пашазаде также проведет встречи с председателем Мусульманского совета старейшин шейхом Ахмедом Ат-Таибом и официальными лицами египетского государства.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Misirə gedir

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