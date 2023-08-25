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Аллахшукюр Пашазаде: Политизация деятельности армянской церкви препятствует установлению мира

Аллахшукюр Пашазаде: Политизация деятельности армянской церкви препятствует установлению мира "Политизация деятельности армянской церкви препятствует подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 13:42
Аллахшукюр Пашазаде: Политизация деятельности армянской церкви препятствует установлению мира

"Политизация деятельности армянской церкви препятствует подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа Шейх уль-ислам Аллахшукур Пашазаде 24 августа на встрече с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лябиб, которая находится с визитом в стране.

Председатель УМК отметил, что религиозные деятели, которые несут ответственность перед Всевышним, своей деятельностью должны прилагать усилия, чтобы предотвратить злоупотребление религией в политических целях: "Во имя мира, спокойствия и прогресса во всем мире и в регионе задача духовенства - поддерживать политические процессы во имя мирного сосуществования народов".

Руководители и представители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, также проинформировали гостью о господствующей в стране атмосфере межрелигиозного взаимопонимания и сотрудничества, на примерах довели до сведения главы МИД Бельгии, что религиозные общины осуществляют свои богослужения в условиях мультикультурной гармонии и окружены вниманием и заботой государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə: "Erməni kilsəsinin fəaliyyətinin siyasiləşməsi sülhə mane olur"

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