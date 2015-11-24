Алина Романовски: США не оказывают помощь де-факто властям в Нагорном Карабахе

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "США не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Мы не предоставляем помощь де-факто властям в Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам координатор по предоставлению помощи Европе и Евразии Госдепартамента США Алина Романовски.

Она подчеркнула, что ее слова о помощи людям, проживающим в Карабахе, были искажены, и США не признают Нагорный Карабах как независимое государство: "США выступают за урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Касательно помощи, речь шла только об очищении территорий от мин, но мы не предоставляем помощь де-факто властям".

А.Романовски отметила, что США оказывают помощь беженцам и вынужденным переселенцам Азербайджана. Так, по ее словам, с 1993 года США выделили 115 млн. долларов США на помощь беженцам Азербайджана. В общем же, с 1992 года США оказали помощь Азербайджану на 1,1 млрд. долларов США, в том числе с 1993 года 30 млн. долларов США были выделены ANAMA по разминированию. Также выделяются средства на развитие экономики и частного сектора Азербайджана, сельского хозяйства и развития демократии и системы управления.