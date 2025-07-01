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Алимамед Нуриев: В России насилие возведено в ранг государственной политики

Алимамед Нуриев: В России насилие возведено в ранг государственной политики Для России международное право не имеет значения, там насилие возведено в ранг государственной политики.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 14:54
Алимамед Нуриев: В России насилие возведено в ранг государственной политики

Для России международное право не имеет значения, там насилие возведено в ранг государственной политики.

Об этом Report сказал юрист Алимамед Нуриев.

Он отметил, что операция, проведенная против семьи Сафаровых и других азербайджанцев в Екатеринбурге, - акт этнического преследования, замаскированный под борьбу с преступностью:

"Во время инцидента братья Зияддин и Гусейн Сафаровы были жестоко убиты. Десятки человек подверглись насильственному задержанию. Несколько пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы. Россия уклонилась от предоставления отчета Азербайджану и международному сообществу в связи с произошедшим".

Нуриев полагает, что одной из причин инцидента стали избирательные репрессии и дискриминация по этническому признаку:

"Россия на протяжении долгого времени оказывает давление на мигрантов с Кавказа и Средней Азии. Есть веские основания полагать, что эти события были совершены на этнической почве. Азербайджанская диаспора в России на протяжении многих лет оставалась организованной общиной, однако в отношении ее деятельности со стороны российских структур часто проявлялся предвзятый подход. Под предлогом борьбы с преступностью против азербайджанской общины неоднократно проводились силовые операции. Многие были убиты, были даже случаи, когда дорожная полиция РФ преследовала азербайджанцев, управляющих транспортными средствами, и убивала их с применением оружия".

А.Нуриев заявил, что экономическая активность азербайджанцев в России вызывает недовольство в ряде местных структур:

"Наши соотечественники добиваются там значительных успехов, что вызывает зависть. Кроме того, усилившаяся критика в адрес России после Карабахской войны вызвала раздражение в реваншистских кругах. Эти рейды также можно расценивать как давление на азербайджанскую общественность".

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Версия на азербайджанском языке Əliməmməd Nuriyev: Rusiyada zorakılıq dövlət siyasətinə qaldırılıb

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