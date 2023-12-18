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Алимамед Нуриев: Приняв COP29 Азербайджан покажет, что несет ответственность за будущее мира

Алимамед Нуриев: Приняв COP29 Азербайджан покажет, что несет ответственность за будущее мира Азербайджан примет в 2024 году конференцию COP29 и тем самым продемонстрирует, что несет ответственность за будущее мира.
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 16:21
Алимамед Нуриев: Приняв COP29 Азербайджан покажет, что несет ответственность за будущее мира

Азербайджан примет в 2024 году конференцию COP29 и тем самым продемонстрирует, что несет ответственность за будущее мира.

Как сообщает Report, об этом сказал правозащитник Алимамед Нуриев в ходе обсуждений с участием представителей гражданского общества важности мероприятия COP29, которое пройдет в Азербайджане в следующем году.

По его словам, проведение COP29 в Азербайджане также является результатом серьезной политической воли.

"Я должен сказать, что на COP28 в Дубае были решены не все проблемы", - отметил Нуриев.

По его словам, в рамках COP29 должен быть поднят вопрос борьбы с минным террором, а также его пагубного влияния на экологию.

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Версия на азербайджанском языке Əliməmməd Nuriyev: "Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi ciddi siyasi iradənin nəticəsidir"

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