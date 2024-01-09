Алим Байель: Каждый второй турист из Центральной Азии прибывает в Азербайджан из Казахстана

Практически каждый второй турист, прибывающих в Азербайджан из стран Центральной Азии, прибывает из Казахстана.

Практически каждый второй турист из стран Центральной Азии, прибывает в Азербайджан из Казахстана.

Об этом в интервью Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По его словам, поток туристов в обоих направлениях значительно растет: "В 2023 году из Казахстана в Азербайджан прибыло почти 60 тыс. человек, что означает рост на 90%".

Дипломат отметил, что в прошлом году Азербайджан посетили президент Казахстана, председатель Мажилиса, премьер-министр, председатели Конституционного и Верховного судов, Комитета национальной безопасности, генеральный прокурор, советники президента, министры иностранных дел, обороны, транспорта, энергетики, культуры и информации, по чрезвычайным ситуациям: "Одни только эти визиты свидетельствуют о высоком уровне нашего сотрудничества. Немногие страны демонстрируют такую интенсивность всестороннего диалога".

Байель также подчеркнул, что дружественные, неформальные связи между многими нашими государственными и общественными деятелями также способствуют развитию двустороннего сотрудничества: "Особо теплые отношения, например, сложились между главами наших внешнеполитических ведомств Муратом Нуртлеу и Джейхуном Байрамовым".

По его словам, значимым событием 2023 года стали Дни культуры Казахстана в Азербайджане, завершившиеся грандиозным гала-концертом мастеров искусств Казахстана. Мероприятия позволили еще ближе познакомить азербайджанцев с казахской культурой.

С полным интервью Report с послом Казахстана можно ознакомиться по ссылке.