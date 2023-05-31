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Ильхам Алиев: Все больше европейских стран активно сотрудничают с Азербайджаном

Ильхам Алиев: Все больше европейских стран активно сотрудничают с Азербайджаном Все больше европейских стран активно сотрудничают с Азербайджаном.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев: Все больше европейских стран активно сотрудничают с Азербайджаном

Все больше европейских стран активно сотрудничают с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

"Мы горды тем, что высокопоставленные лица Европейского Союза называют Азербайджан надежным партнером, и это правда",- заявил глава государства.

"В июле, как я уже говорил, ЕС и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Мы планируем к 2027 году удвоить поставки газа на рынок ЕС. Это абсолютно реально",- сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: More European countries actively cooperating with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Getdikcə daha çox Avropa ölkəsi Azərbaycanla fəal əməkdaşlıq edir”

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