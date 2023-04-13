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Алиев: Транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканами может быть полезным для народов наших регионов

Алиев: Транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканами может быть полезным для народов наших регионов В заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович в Сараево 13 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся сотрудничества между двумя странами в транспортной сфере.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 17:29
Алиев: Транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканами может быть полезным для народов наших регионов

В заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович в Сараево 13 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся сотрудничества между двумя странами в транспортной сфере.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Необходимо широко исследовать все направления сотрудничества в транспортной сфере. Азербайджан реализовал и завершил все необходимые инфраструктурные проекты на своей территории по проекту Среднего коридора, в то же время вкладывает крупные инвестиции в создание транспортной инфраструктуры в других странах. Поэтому считаю, что транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканским регионом может быть полезным для народов, проживающих во всех наших регионах".

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Версия на английском языке President: Transport connection between South Caucasus and Balkan regions can be useful for peoples living in our regions
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Cənubi Qafqaz və Balkan regionları arasında nəqliyyat bağlantısı bölgələrimizdə yaşayan xalqlar üçün faydalı ola bilər"

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