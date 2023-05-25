Президент Алиев: Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений Азербайджана и Армении

Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета.

Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана", - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента РФ за приглашение принять участие в работе саммита в качестве гостя.

"Сотрудничество со странами Высшего Евразийского экономического совета, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет", - заявил глава государства.