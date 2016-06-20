Ильхам ​Алиев: Снижение товарооборота Азербайджана с Россией носит временный характер

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В ходе встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина обсужден вопрос наблюдающегося в последнее время спада двустороннего товарооборота.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России В.Путин.

"Проблема, для которой мы собрались, известна - это доставшаяся нам с прежних времен карабахская проблема, но я хотел бы воспользоваться нашей встречей для того, чтобы поговорить и о наших двусторонних отношениях, и прежде всего на фоне только что закончившегося Петербургского международного экономического форума хотел бы отметить, что в силу известных нам причин, к сожалению, мы наблюдаем определенный спад товарооборота", - заявил В.Путин в начале встречи с И.Алиевым.

Кроме того, Путин заявил о намерении обсудить и гуманитарные аспекты двустороннего сотрудничества.

Российский лидер также указал, что в Азербайджане бережно относятся к изучению русского языка, в стране успешно функционируют филиалы российских вузов. "Все это мы высоко ценим, надеюсь, что такая дальнейшая работа будет продолжена по всем направлениям", - заявил В.Путин.

В свою очередь И.Алиев поздравил В.Путина с успешным проведением Петербургского международного экономического форума, добавив, что Азербайджан активно участвовал в работе форума.

"И нам особо приятно, что в вашем присутствии был подписан документ о создании в Азербайджане крупного энергетического объекта, который частично будет профинансирован российским банком", - заявил президент Азербайджана.

Говоря о спаде российско-азербайджанского товарооборота, Алиев выразил уверенность, что он носит временный характер.

"Мы ищем пути его восстановления и наращивания. Думаю, это произойдет. Кроме того, у нас активное взаимодействие в энергетической сфере, хорошие перспективы в транспортном сотрудничестве", - сказал И.Алиев. Он также выразил надежду увидеть Владимира Путина в Азербайджане.