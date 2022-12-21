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Алиев: И Сербия, и Азербайджан полагаются на собственные ресурсы и проводят независимую политику

Алиев: И Сербия, и Азербайджан полагаются на собственные ресурсы и проводят независимую политику В результате дальновидной политики Президента Вучича Сербия всесторонне развивается в области градостроительства, а также в экономической, промышленной, сельскохозяйственной сферах. Это создает новые возможности для нашего дальнейшего сотрудничества, пото
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 17:04
Алиев: И Сербия, и Азербайджан полагаются на собственные ресурсы и проводят независимую политику

В результате дальновидной политики Президента Вучича Сербия всесторонне развивается в области градостроительства, а также в экономической, промышленной, сельскохозяйственной сферах. Это создает новые возможности для нашего дальнейшего сотрудничества, потому что и Сербия, и Азербайджан – это страны, которые полагаются на собственные ресурсы, проводят независимую политику и находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Делясь впечатлениями от поездки в Сербию, состоявшейся месяц назад, глава нашего государства сказал: "Рад, что мой дорогой друг принял мое приглашение и посетил Баку менее чем через месяц . Это показывает, что динамика наших отношений действительно очень положительная. Мы желаем скорейшего выполнения решений, которые были приняты в Белграде в прошлом месяце. Не только желаем, но в то же время были даны соответствующие указания членам правительства по выполнению этих решений. Знаю, что в течение этого месяца руководители наших соответствующих структур находились в контакте друг с другом, и сегодня эти контакты продолжаются. Одним словом, мы хотим, чтобы двусторонние связи и дальше стремительно развивались, а принятые решения выполнялись без промедлений".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Serbia and Azerbaijan are countries that rely on their own resources
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Serbiya öz resurslarına arxalanan, müstəqil siyasət aparan ölkələrdir"

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