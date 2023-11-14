Али Нагиев: Вооружение Армении с целью повторного обострения ситуации в регионе недопустимо

В то время как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, вооружение Армении некоторыми государствами с целью повторного обострения ситуации в регионе является недопустимым.

В то время как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, вооружение Армении некоторыми государствами с целью повторного обострения ситуации в регионе является недопустимым.

Как сообщает Report, об этом начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев сказал на встрече с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пией Каума.

До сведения делегации было доведено, что в то время, как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, недопустимо, чтобы некоторые государства вооружали Армению с целью повторного обострения ситуации в регионе, такие обстоятельства снова могут привести к разжиганию войны.

П. Каума, в свою очередь, отметила, что ПА ОБСЕ может оказать необходимую поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией и выразила свою позицию относительно будущей безопасности региона.