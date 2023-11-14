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Али Нагиев: Вооружение Армении с целью повторного обострения ситуации в регионе недопустимо

Али Нагиев: Вооружение Армении с целью повторного обострения ситуации в регионе недопустимо В то время как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, вооружение Армении некоторыми государствами с целью повторного обострения ситуации в регионе является недопустимым.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 16:15
Али Нагиев: Вооружение Армении с целью повторного обострения ситуации в регионе недопустимо

В то время как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, вооружение Армении некоторыми государствами с целью повторного обострения ситуации в регионе является недопустимым.

Как сообщает Report, об этом начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Али Нагиев сказал на встрече с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Пией Каума.

До сведения делегации было доведено, что в то время, как в регионе существует благоприятная возможность для установления стабильного мира, недопустимо, чтобы некоторые государства вооружали Армению с целью повторного обострения ситуации в регионе, такие обстоятельства снова могут привести к разжиганию войны.

П. Каума, в свою очередь, отметила, что ПА ОБСЕ может оказать необходимую поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией и выразила свою позицию относительно будущей безопасности региона.

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Версия на английском языке Ali Naghiyev: It is unacceptable that some states arm Armenia in order to re-intensify situation in region
Версия на азербайджанском языке DTX rəisi: "Bəzi dövlətlərin bölgədə vəziyyəti yenidən gərginləşdirmək məqsədilə Ermənistanı silahlandırması qəbuledilməzdir"

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