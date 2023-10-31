Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе

Правительство Азербайджана полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахском регионе.

Правительство Азербайджана полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы госбезопасности Али Нагиев на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в штаб-квартире организации в Страсбурге.

В ходе встречи Али Нагиев предоставил информацию о ситуации в регионе с точки зрения безопасности.

Глава СГБ подчеркнул, что Азербайджан всегда был заинтересован в установлении прочного мира, и правительство полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахском регионе.

Он также рассказал о проделанной работе для защиты прав и свобод армян Карабаха, обеспечения мира в регионе, и важности нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания в ближайшее время мирного договора между двумя странами.