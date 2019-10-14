Али Гусейнли: Незаконный визит Константина Затулина в Нагорный Карабах носит провокационный характер

"Визит в оккупированный Арменией Нагорный Карабах зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина и сделанное там заявление является как минимум неуважением норм международного права".

Об этом в заявлении Report сказал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Али Гусейнли.

По его словам, визит Затулина в регион без соответствующего разрешения Азербайджана, как минимум носит провокационный характер: "Так как, не только Россия, но и сама Армения не признает т.н. "структуру" и ее представителей, с которыми он встречался. Визит человека, наделенного депутатским мандатом такого государства, как Россия, является провокационным, равно как и его миссия перед лицом армянской диаспоры".

Отметим, что 11 октября отличающийся откровенно проармянской позицией Константин Затулин посетил оккупированный Арменией Нагорный Карабах. Выступивший на проведенном сепаратистским режимом "международном форуме" под названием "Сотрудничество во имя справедливости и мира - друзья Арцаха" российский депутат выступил с заявлениями против Азербайджана.