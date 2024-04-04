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Али Гусейнли: Реакция Блинкена на обеспокоенность Баку - показатель авторитета Ильхама Алиева

Али Гусейнли: Реакция Блинкена на обеспокоенность Баку - показатель авторитета Ильхама Алиева Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на обеспокоенность официального Баку по поводу трехсторонней встречи США, ЕС и Армении, которая состоится 5 апреля в Брюсселе, является показателем влияния президента Ильхама Алиева на международной арене.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 12:25
Али Гусейнли: Реакция Блинкена на обеспокоенность Баку - показатель авторитета Ильхама Алиева

Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на обеспокоенность официального Баку по поводу трехсторонней встречи США, ЕС и Армении, которая состоится 5 апреля в Брюсселе, является показателем влияния президента Ильхама Алиева на международной арене.

Об этом сказал Report первый заместитель председателя Милли Меджлиса, глава комитета по правовой политике и государственному строительству парламента Али Гусейнли.

По его словам, проводимая руководством страны четкая внешняя политика, уверенные дипломатические шаги, растущая экономическая мощь страны, демонстрация приверженности демократическим ценностям и другие аспекты создали прочную основу для превращения Азербайджана в одну из самых влиятельных стран системы международных отношений: "А после полного восстановления территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя на всей территории страны, международный авторитет Азербайджана - лидера Южного Кавказа возрос как никогда. Эту реальность теперь должны принять даже самые могущественные государства мира".

Гусейнли отметил, что 3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву и попытался объяснить позицию Белого дома, учитывая серьезную обеспокоенность и недовольство Азербайджана в связи с предстоящей брюссельской встречей.

"Тот факт, что Блинкен, которому принадлежит важная роль в определении современной внешней политики США, таким образом отреагировал на обеспокоенность Баку, изучил позицию нашей страны и обсудил с главой государства двусторонние и регионально важные вопросы, является показателем влияния Азербайджана и президента Ильхама Алиева в глобальном плане. Все теперь понимают, что невозможно создать атмосферу мира и сотрудничества в регионе без учета мнения Азербайджана", - сказал Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке I vitse-spiker: Blinkenin 5 aprel görüşü ilə bağlı Azərbaycanın narahatlığına reaksiyası İlham Əliyevin nüfuzunun göstəricisidir

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