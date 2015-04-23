​Али Гусейнли: Признав т.н. "геноцид", Австрия уклонилась от ответственности

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Вместе с турками, в битве при Чанаккале участвовали и азербайджанцы. Историки должны расследовать деятельность турков и кавказских мусульман в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли, выступая на презентации документального фильма "Чанаккала 100: братская помощь" (" Çanaqqala 100: Qardaş köməyi") и клипа "Песня о Чанаккале" ("Çanaqqala Türküsü").

По словам депутата, эта работа нескольких творческих людей достойна одобрения.

Парламентарий считает, что это - настоящая гражданская позиция.

Коснувшись битвы при Чанаккале, депутат сказал, что эта битва была одной из ярких страниц Первой мировой войны: "Наряду с турками, в этом сражении участвовали и азербайджанцы. Историки должны расследовать деятельность турков и кавказских мусульман. В битве при Чанаккале азербайджанцы поддержали турков. Участниками Первой мировой войны были молодые турки, которые боролись за создание республики. В этот период Турция и Азербайджан еще более сблизились. Отношения углубились и после обретения Азербайджаном независимости. Одним словом, в этой войне Турция одержала победу. Однако Австрия признала т.н. "геноцид армян", так как в то время она была в союзничестве с Турцией и Германией. Признав т.н. "геноцид", Австрия уклонилась от ответственности".