Али Гусейнли: Доверительные отношения президентов - основа стратегического партнерства Азербайджана и РФ

Доверительные и дружеские отношения президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина - это основа союзнического и стратегического партнерства между странами, оплот многолетнего сотрудничества.

Доверительные и дружеские отношения президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина - основа союзнического и стратегического партнерства между странами.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Азербайджана и России в Баку.

"Рост числа взаимных визитов, обоюдная поддержка на международной арене, совместно проведенные мероприятия являются очередным тому доказательством. Отрадно, что 20-е, юбилейное заседание комиссии проводится в год 100-летия великого лидера Гейдара Алиева. Пользуясь случаем, еще раз благодарим российских коллег за высокий уровень мероприятий в России, посвященных 100-летию великого лидера", - заявил А. Гусейнли.