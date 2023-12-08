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Али Гусейнли: Доверительные отношения президентов - основа стратегического партнерства Азербайджана и РФ

Али Гусейнли: Доверительные отношения президентов - основа стратегического партнерства Азербайджана и РФ Доверительные и дружеские отношения президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина - это основа союзнического и стратегического партнерства между странами, оплот многолетнего сотрудничества.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 16:44
Али Гусейнли: Доверительные отношения президентов - основа стратегического партнерства Азербайджана и РФ

Доверительные и дружеские отношения президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина - основа союзнического и стратегического партнерства между странами.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Азербайджана и России в Баку.

"Рост числа взаимных визитов, обоюдная поддержка на международной арене, совместно проведенные мероприятия являются очередным тому доказательством. Отрадно, что 20-е, юбилейное заседание комиссии проводится в год 100-летия великого лидера Гейдара Алиева. Пользуясь случаем, еще раз благодарим российских коллег за высокий уровень мероприятий в России, посвященных 100-летию великого лидера", - заявил А. Гусейнли.

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Версия на английском языке Ali Huseynli: Trusted relations between presidents - basis of Azerbaijan-Russia strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: “Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının əsasını prezidentlər arasında etibarlı münasibətlər təşkil edir”

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