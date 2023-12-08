О нас

Али Гусейнли: Азербайджан успешно реализовал антитеррористические мероприятия

Али Гусейнли: Азербайджан успешно реализовал антитеррористические мероприятия В сентябре этого года в ответ на провокации ВС Армении азербайджанская сторона реализовала локальные антитеррористические меры. Эти антитеррористические мероприятия локального характера были успешно реализованы.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 17:00
Али Гусейнли: Азербайджан успешно реализовал антитеррористические мероприятия

Азербайджанская сторона успешно реализовала локальные антитеррористические мероприятия в ответ на провокации ВС Армении в сентябре этого года.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли заявил на проходящем в Баку 20-м юбилейном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федерального Собрания России.

“Отмечу, что статья 4 соглашения, заключенного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией, таким образом была выполнена. При этом суверенитет нашей страны был полностью восстановлен. После антитеррористических мероприятий ведется работа для реализации мер, связанных с реинтеграцией наших граждан армянского происхождения в Карабахе в азербайджанское общество”, – сказал Али Гусейнли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Huseynli: Azerbaijan has successfully implemented anti-terrorist measures
Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: “Azərbaycan lokal antiterror tədbirlərini uğurla həyata keçirib”

Самое читаемое

МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi