Али Гусейнли: Азербайджан успешно реализовал антитеррористические мероприятия

В сентябре этого года в ответ на провокации ВС Армении азербайджанская сторона реализовала локальные антитеррористические меры. Эти антитеррористические мероприятия локального характера были успешно реализованы.

Азербайджанская сторона успешно реализовала локальные антитеррористические мероприятия в ответ на провокации ВС Армении в сентябре этого года.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли заявил на проходящем в Баку 20-м юбилейном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федерального Собрания России.

“Отмечу, что статья 4 соглашения, заключенного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией, таким образом была выполнена. При этом суверенитет нашей страны был полностью восстановлен. После антитеррористических мероприятий ведется работа для реализации мер, связанных с реинтеграцией наших граждан армянского происхождения в Карабахе в азербайджанское общество”, – сказал Али Гусейнли.