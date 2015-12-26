​Али Гусейнли: Азербайджан не понесет серьезного ущерба от санкций США - ИНТЕРВЬЮ

“США должны знать, что они потеряют равного Турции серьезного партнера в Кавказском регионе, на Востоке и среди мусульманских стран"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Интервью председателя комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли агентству Report.

- Насколько реально принятие законопроекта Кристофера Смита, предусматривающего введение санкций против Азербайджана, и введение США санкций в отношении Азербайджана?

- Существует определенная процедура по предоставлению законопроекта в Конгресс США. Нам известно, что законопроект подготовлен Кристофером Смитом. Всем знакома его проармянская позиция, и финансирование со стороны армянского лобби. Конечно, мы должны были предпринять адекватные шаги. Я приветствую инициативу независимого депутата, члена правления Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики", заместителя председателя комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Ровшана Рзаева "О состоянии прав человека в США". Нас порадовала информация об этом законопроекте, которую мы узнали из СМИ. Мы считаем, что наш коллега предпринял правильный шаг. В Конгрессе США существует законодательная процедура. То же самое относится и к Милли Меджлису Азербайджана. Считаю, что мы должны отслеживать их шаги. Не секрет, что Азербайджан выдвинул подобную инициативу в ответ на шаг американской стороны. Ровшан Рзаев обосновал свой шаг, который непосредственно связан с законопроектом Смита. В Азербайджане выражают мнение относительно политики США, слышится критика, однако законопроект еще не выдвигался. Значит, это связано с законопроектом Смита. Некоторые критикуют нашего коллегу в социальных сетях и других местах. Мне это непонятно, потому что Смит не простой американский конгрессмен. Всем ясно, что его поддерживает армянское лобби. В Азербайджане гражданское общество, политики, одним словом, все должны поддерживать шаг Ровшана Рзаева. Ведь это нападки на нас армянского лобби. Права человека - всего лишь повод. Для нас не существует понятия большого или маленького государства. Были случаи, когда Азербайджан предъявлял претензии соседним крупным государствам. Например, когда в братской Турции на повестку дня встал вопрос об открытии границы с Арменией, Азербайджан немедленно выдвинул претензии. Депутаты азербайджанского парламента посетили Турцию, провели переговоры в целях предотвращения открытия границ. Помимо этого, некоторое время назад в России простой азербайджанец Орхан Зейналов обвинялся в совершении преступления, нарушались его права. Азербайджанское государство, посольство нашей страны в России, общественность выступили против этого. Вы знаете, что Россия крупное государство, союзник Азербайджана, дружественная страна. Азербайджан также немедленно реагирует на подобные события в Иране. Почему тогда люди считают, что США неприкосновенны?! Меня спрашивают, почему представитель комитета выступил с подобной инициативой. Я удивляюсь, чего люди опасаются? Мы должны быть солидарны в этом вопросе. Наши политические взгляды могут отличаться, однако мы должны объединиться в ответ на направленные против нас шаги армянского лобби. Предложенный Ровшаном Рзаевым законопроект должен быть представлен в соответствующие комитеты Милли Меджлиса, обсужден, рассмотрен, возможно, подкорректирован. Он должен пройти через определенные процедуры до вынесения на пленарное заседание Милли Меджлиса. Скорее всего, мы примем параллельное решение в ответ на шаг США. Нам бы очень хотелось, чтобы Конгресс США не принял законопроект. Мы надеемся, что в США большинство составляют силы, которые хотели бы сохранить и продолжить сотрудничество с первой демократической республикой Востока и самой сильной страной региона - Азербайджаном. Мы уверены в этом. Если Америка примет решение по Азербайджану, мы предпримем ответный шаг. Каким будет его воздействие, это тема отдельного разговора...

- Нашлись и те, кто отнесся с иронией к законопроекту Ровшана Рзаева...

- Да, некоторые отнеслись к этому с иронией. Однако это не предмет для обсуждения. Размер нашей территории и численность народа известна. Главное, что мы независимое государство. Это мое отношение к вопросу.

- Вы довольны реакцией общества на данный вопрос?

- Нет. Не только представители власти, но и все слои общества должны проявлять активность в этом вопросе. Считаю, что поддержку должна оказывать даже оппозиция. Однако мы не увидели этого. Может, я ошибаюсь. Я не увидел активной поддержки. Большинство в парламенте, даже оппозиция поддержали законопроект Ровшана Рзаева. Конечно, были и критические выступления. Мне это не совсем понятно. Это не тема для спора. Аргумент критиков в том, что США - государство-гигант, которое неприкосновенно. Другого аргумента нет. Мы - независимое государство, избавившееся от "больших братьев". Они что, теперь нашли больших братьев?!

- Какая сторона потеряет больше в случае применения взаимных санкций?

- Если вы адресуете этот вопрос простым гражданам, получите объективный ответ. Давайте рассматривать вопрос с позиции простого гражданина, для которого США - далекая недоступная страна по ту сторону океана. Малая часть азербайджанцев строит там свой бизнес и имеет экономические интересы. Я не имею в виду стратегическое сотрудничество. Кроме того, несколько лиц получают образование в США. Что мы имеем помимо этого? Какую роль в вашей жизни играет Америка? Если бы речь шла о Китае, а не США, стоило бы призадуматься. То же самое с Турцией. С позиции экономических, родственных или бизнес-отношений я могу сказать, что связи с близкими странами имеют важное значение. Это Турция, Россия, Иран, Грузия и арабские страны. Они играют роль в повседневной жизни гражданина Азербайджана. Если вы помните, некоторое время назад Европарламент принял резолюцию в отношении Азербайджана. Для нас это просто кусок бумаги. Прошло несколько месяцев с принятия той резолюции. Что изменилось?! Санкции больше направлены против официальных лиц. Например, запрет на выдачу им визы... Я считаю, что в нынешней ситуации чем больше официальные лица находятся в Азербайджане, тем лучше. И отдыхать тоже надо в Азербайджане. Если им не будут выдаваться визы, наша страна больше заработает. Я хочу сказать, что это лучше для всех нас. Необходимо развивать туризм в Азербайджане. Официальные лица должны отдыхать в прекрасных уголках нашей страны. Если что-то в туристическом секторе им не нравится, пусть исправляют. Я думаю, что люди не пострадают от санкций. Нет никакого повода для беспокойства, напротив, в этом своя выгода. Похожие санкции были применены в отношении ряда стран, например, в отношении Ирана. И что же произошло? Иран стал еще более могущественным, значительное развитие получили медицина, образование, сельское хозяйство. Или же возьмем Беларусь, дружественную Азербайджану бывшую советскую республику, в отношении которой долгие годы применялись санкции. Беларусь значительно развилась. Если в ответ на вопрос, какая страна больше пострадает от взаимных санкций, я отвечу "США", это будет несерьезно. Я могу сказать, что мы не понесем серьезного ущерба. США должны знать, что они потеряют равного Турции серьезного партнера в Кавказском регионе, на Востоке и среди мусульманских стран. Считаю, что американские политики должны подумать об этом. Потому что всем известно особое место Азербайджана в регионе. Они сами также признают это.

- Искусственное снижение цен на нефть привело к мировому экономическому кризису. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил, что это продуманная политика. По вашему мнению, как Азербайджан преодолеет этот этап?

- Конечно, это продуманная политика. Процессы в нашей стране должны были проходить параллельно другой нефтяной стране - России, то есть должны были начаться раньше с падением цен на нефть. Благодаря продуманной политике президента Азербайджана, процесс проходил мягко до нынешней девальвации маната. Вы знаете, что процесс начался давно. Когда дней 10-15 назад стало ясно, что нефть падает ниже 37 долларов и провоцируют это США, другого выхода не осталось. Конечно, это тяжело для людей. Однако необходимо проявлять терпимость, потому что чуда не случится. Конечно, в Азербайджане существует устойчивая экономика, есть средства Госнефтефонда, другие резервы. С помощью этих средств мы сохранили манат. Однако события последних 10-15 дней, политика США все усложнила. Президент Ильхам Алиев подчеркнул это в своем выступлении. Экономисты должны довести некоторые реалии до людей. В то же время, необходимо быть позитивными. Мне кажется, эта ситуация должна помочь нам объединить ресурсы, более серьезно относиться к экономическим процессам, быть более экономными. Этот неблагоприятный процесс должен стать основой нового этапа развития. Я уверен, что мы преодолеем это испытание.

- По распространенной в СМИ информации, Совместная рабочая группа по правам человека представила Комиссии по помилованию список из 22 лиц...

- Такого списка не существует. Есть список, который определили и представили входящие в состав группы правозащитники. Мы не разглашаем существующий список, независимо от цифр. Правозащитники периодически представляют имена и списки. Распространенный в СМИ список неверен. Я считаю, что ни пресса, ни правозащитники не должны злоупотреблять этим. Существует подход к данным вопросам в общем порядке в рамках закона и никаких исключений не существует. Мы не можем установить индивидуальный порядок рассмотрения прав какого-либо осужденного или арестованного лица, отличающийся от других. Это недопустимо. В обществе не должно сложиться мнение, что чьи-то права защищаются в индивидуальном порядке и в более доступной форме. Это неверный подход. Распространенная в СМИ после заседания информация вызвала мое беспокойство. Ведь любой осужденный может задать вопрос, почему чьи-то права защищаются в индивидуальном порядке? На заседании мы всего лишь вели дискуссии по вопросам прав человека. Поступили определенные обращения, которые будут рассмотрены в общем порядке.

- Каково ваше отношение к отзыву генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом своего представителя из Совместной рабочей группы по правам человека?

- Это не беспокоит нас. Мы продолжаем свою работу. Присутствие или отсутствие в составе рабочей группы представителя Совета Европы не имеет значения.