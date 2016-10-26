Али Гасанов встретился с заместителями премьер-министра Турции

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 25 октября помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, находящийся с визитом в Турции по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, провел ряд встреч.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встречах с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, заместителями премьер-министра Тогрулом Тюркешем и Нуманом Куртулмушем были проведены обсуждения развивающихся по восходящей азербайджано-турецких отношений, перспектив связей в сфере печати и информации и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встречах принял участие посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров.