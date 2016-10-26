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    Али Гасанов встретился с заместителями премьер-министра Турции

    Во встречах принял участие посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 25 октября помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, находящийся с визитом в Турции по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, провел ряд встреч.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встречах с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, заместителями премьер-министра Тогрулом Тюркешем и Нуманом Куртулмушем были проведены обсуждения развивающихся по восходящей азербайджано-турецких отношений, перспектив связей в сфере печати и информации и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Во встречах принял участие посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров.

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