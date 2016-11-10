Али Гасанов: Сотрудничество между Азербайджаном и США будет продолжено и впредь

Баку. 10 ноября. REPORT/ "Избрание Дональда Трампа президентом США - выбор народа. Как мировое сообщество, так и Азербайджан относятся к этому выбору с уважением. Между двумя странами существует сотрудничество во многих областях. Это сотрудничество будет продолжено и впредь".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопроса Али Гасанов.

По его словам, Азербайджан ждет от США поддержки в карабахском вопросе: "Думаем, что США активизируют свою деятельность в Минской группе ОБСЕ".