​Али Гасанов: События, происходящие в Армении, - это восстание народа против нынешнего преступного и антинародного режима

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Массовые акции в Армении – это восстание армянского народа против преступного и антинародного режима Сержа Саргсяна, доведения при этой власти социальных проблем до уровня национального бедствия, превращения коррупции и взяточничества в государственную политику, антидемократического способа управления, подавления справедливого голоса граждан и их массового отъезда из страны".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, отвечая на вопрос в связи с начавшимися 20 июня в Армении акциями протеста.

Али Гасанов отметил, что разгон правительственными силами акции протеста в жесткой форме и с особой жестокостью служит наглядным показателем антидемократической обстановки в этой стране: "Сотни людей были избиты, десятки получили физические увечья, применялось насилие. Для разгона акции широко использовались специальные технические средства. Подверглись насилию со стороны сотрудников полиции и органов спецслужб и были арестованы даже освещавшие акцию журналисты, а также правозащитники. Власти Армении, опасаясь гнева народа, прибегли к самым жестоким средствам".

Помощник президента заявил, что молчание западных кругов, которые обычно, раздувая незначительное событие в Азербайджане, выражают к нему отношение на уровне официальных структур, не может не вызывать удивления. Али Гасанов сказал: "Привлекает внимание то, что Запад, выражающий отношение к любому незначительному вопросу в Азербайджане на уровне Государственного департамента США, Европейского парламента, Совета Европы, ОБСЕ, официальных структур отдельных европейских государств, продолжает молчать относительно происходящих в Армении серьезных нарушений закона, жестокого обращения с гражданами, представителями СМИ, правозащитниками. Правительство США, критикующее арест того или иного лица, совершившего конкретное преступное деяние, на уровне Государственного департамента, выразило отношение к событиям в Армении через свое посольство в этой стране. Да и само отношение было не чем иным, как попыткой увести внимание международной общественности от сути вопроса.

Некоторые европарламентарии, критиковавшие в тот день Азербайджан на пленарной сессии ПАСЕ, вели себя так, словно в Армении ничего не происходит. Западные медиа довольствовались поверхностным освещением вопроса, а международные НПО вообще не коснулись данного события. Организация Freedom House, отличающаяся враждебным отношением к Азербайджану, распространив отчет в день расправы над участниками акции в Армении, представила эту страну чуть ли не как "образец демократии".

Все это – показатель проводимой Западом политики двойных стандартов, дискриминации. Трудно как-то иначе назвать то, что в отношении одной страны планомерно и устойчиво организуются клеветнические кампании, в то время как на безжалостный разгон акции протеста, попирание прав человека в другой соседней стране закрываются глаза".