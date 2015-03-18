Али Гасанов провел в Пекине встречу с членом секретариата ЦК Коммунистической партии Китая

Баку. 18 марта. REPORT. AZ/ Помощник президента Азербайджана, член руководства партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Гасанов провел в Пекине встречу с членом Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), заместителем председателя Народного политического консультативного Совета Китая (ВК НПКСК) Ду Цинлинем. Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", на встрече Ду Цинлинь заявил, что межпартийные связи являются важной составной частью отношений между Китаем и Азербайджаном. КПК намерена углубить сотрудничество с ПЕА, стимулировать развитие отношений между двумя странами.

Али Гасанов в свою очередь отметил, что азербайджанская сторона поддерживает китайскую инициативу создания экономического пояса Шелкового пути, а также готова и дальше укреплять дружественное сотрудничество с КПК.