Али Гасанов: Претензии The Financial Times предвзяты

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к ряду претензий, выдвинутых в связи с Азербайджаном в издании The Financial Times.

Как сообщает Report, Али Гасанов сказал, что претензии, выдвинутые в связи с Азербайджаном в издании The Financial Times в статье под заголовком "Совет Европы отказывается от прав человека?", носят субъективный характер, предвзяты и служат грязным интересам определенных зарубежных антиазербайджанских кругов. То, что The Financial Times и другие подобные известные издания, присоединившись к очернительской кампании, искусственно организованной известными кругами, взяли Азербайджан под прицел и последовательно выступают с необоснованными обвинениями, может вызывать лишь сожаление.

Помощник президента отметил, что Азербайджан известен в мире как развивающаяся демократическим путем, обладающая сильной экономикой, пользующаяся высоким международным авторитетом страна, где обеспечены все свободы, пространство стабильности, безопасности, толерантности. Осуществляемая президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым политика служит национальным интересам азербайджанского народа и завоевала всестороннюю поддержку общества. Исследования, проведенные в Азербайджане как местными компаниями, так и компаниями стран Европейского Союза, еще раз подтверждают этот факт. Неслучайно, согласно результатам опроса, проведенного голландской гуманитарной партнерской организацией ACT LLC по заказу программы "Восточное партнерство", 81 процент граждан Азербайджана выразил свою поддержку политике правительства. Естественно, что данный фактор серьезно беспокоит Армению и армянское лобби, их зарубежных покровителей. Используя всевозможные средства, эти силы пытаются запятнать авторитет Азербайджана, сформировать о нем негативное мнение у международной общественности. Превращение таких изданий, как The Financial Times, в средство в руках этих кругов является серьезным недостатком, явлением, наносящим вред независимости транснациональных медиа.

Али Гасанов довел до внимания, что неэффективность подобных кампаний, периодически организуемых против Азербайджана, уже доказана и с иронией воспринимается в нашем обществе. Чем скорее организации и исполнители подобных очернительских кампаний осознают эту реальность, тем больше они сохранят свое лицо.