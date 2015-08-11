Али Гасанов: Правительство Азербайджана осуществляет все необходимые меры по расследованию гибели журналиста

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов высказал свое отношение к заявлению генерального секретаря Совета Европы Турбъерна Ягланда в связи со смертью сотрудника сайта Ann.az Расима Алиева.

Как сообщает Report, А.Гасанов отметил, что Президент Ильхам Алиев выразил серьезную обеспокоенность в связи со смертью журналиста и расценил данный факт как угрозу и опасность для свободы слова и информации, независимой деятельности средств массовой информации в стране: "Глава государства дал поручения соответствующим органам по всестороннему расследованию факта преступления, выявлению виновных и привлечению их к ответственности, взяв вопрос под свой личный контроль. Господин Президент заявил, что свобода слова и информации, независимость средств массовой информации и, в частности, вопросы обеспечения безопасности журналистской деятельности и впредь будут находиться под его личным контролем".

По словам Али Гасанова, Генеральная Прокуратура и Министерство внутренних дел республики осуществили оперативные мероприятия по расследованию причин смерти журналиста, выявлению виновников в кратчайший срок и привлечению их к ответственности, в связи с этим общественности была дана подробная информация.

"Однако из заявления Ягланда становится ясно, что он не обладает достаточной информацией о сути произошедшего события, отношении правительства Азербайджана к данному происшествию и даже о том, о ком идет речь. Полагаю, что после ознакомления с мерами, которые предпринимают власти Азербайджана по этому вопросу, в подобных заявлениях Т.Ягланда необходимости не будет.

Что же касается насилия в отношении журналистов, случаев их гибели, то должен отметить, да и практика показывает, что ни одна страна в мире не застрахована от такого рода преступлений. Главное, чтобы власти правильно оценили случившееся, вопрос был объективно расследован, в отношении виновных были приняты меры в соответствии с законом, продемонстрирована серьезная воля для того, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем и были приняты необходимые меры. Правительство Азербайджана осуществило все это, общественность поддерживает и с пониманием встречает принимаемые меры. В целом, в Азербайджане существует очень хороший диалог между правительством и институтами гражданского общества – неправительственными организациями, политическими партиями, средствами массовой информации, структурами, представляющими религиозные и национальные меньшинства. Об этом открыто свидетельствуют проведение регулярных встреч между властями и представителями институтов гражданского общества, обсуждение беспокоящих общество вопросов и совместные усилия по решению проблем.

Правительство Азербайджана по сегодняшний день достойно выполняет задачи, возложенные на него в целях развития гражданского общества, и впредь намерено прилагать усилия в этом направлении".