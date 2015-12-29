Али Гасанов: Никто не вправе указывать или же навязывать нам свои взгляды - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов дал интервью "Российской газете" по итогам 2015 года. Report представляет данное интервью:

-Календарь отсчитывает последние дни 2015 года. Каким он выдался для Азербайджана и жителей страны?

-На фоне сложных и противоречивых социально-экономических и политических процессов, происходящих в мире, Азербайджану и в уходящем году удалось достичь относительно успешного экономического развития, что стало возможным благодаря продуманной и последовательной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева. Следует констатировать, что в этих непростых современных условиях республика еще раз продемонстрировала свою политическую стабильность и макроэкономическую устойчивость к различным вызовам и катаклизмам. Говоря о нынешних позитивных тенденциях, отмечу, что за девять месяцев текущего года ВВП увеличился на 3,7%, промышленное производство выросло на 2,1%, а ненефтяная промышленность - более чем на 10%. Продолжая оперировать цифрами, подчеркну, что мы добились значительного сокращения безработицы и бедности, которые сегодня находятся на уровне 5%. Повышено общее благосостояние населения.

В стране продолжалась реализация важных энергетических и транспортных проектов: заложен фундамент газопровода TANAP, по транскаспийскому маршруту из Китая в Азербайджан прибыл первый тестовый контейнерный поезд, ускорены строительные работы на азербайджанском участке международного транспортного коридора "Север - Юг" и др. Произошли заметные изменения в производственной инфраструктуре, инновационной и социальной сферах. Одним словом, шла созидательная работа. Лучшим свидетельством развития страны являются оценки ведущих мировых рейтинговых агентств. К примеру, в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности, составленном Всемирным экономическим форумом, Азербайджан занимает 40-е место среди 140 стран, а Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне BBB со стабильным прогнозом. Мы седьмой год подряд являемся лидерами в СНГ. К тому же не так давно Международный валютный фонд на 4% повысил прогноз экономического роста Азербайджана на этот год. В целом, несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические и финансовые факторы, которые негативно повлияли и на процессы в Азербайджане, наша экономика продемонстрировала свой потенциал и способность развиваться в сложных условиях.

- Есть такое поверье: "нет худа без добра". Падение мировых цен на нефть, конечно же, весьма негативно повлияло на решение многих экономических и социальных задач. Но в то же время заставило правительство Азербайджана еще энергичнее проводить диверсификацию экономики, развивать предпринимательство, избавляться от фактора энергозависимости. Что удалось и что еще предстоит сделать в этом плане?

-Резкое снижение цен на нефть на мировых рынках явилось своего рода испытанием для стран, которые обладают большими запасами природных ресурсов. Конечно же, для выхода из этой непростой экономической ситуации, приведшей к уменьшению доходов, необходимо было осуществить комплекс мер. И, соответственно, в Азербайджане были предприняты необходимые шаги, которые способствовали тому, что страна не ощутила каких-либо серьезных негативных воздействий. Сегодняшние реалии таковы, что, несмотря на бушующий мировой кризис, в республике наблюдается тенденция экономического роста. Тут важно особо подчеркнуть, что это стало возможным благодаря диверсификации экономики. Доля ненефтяного сектора во внутреннем валовом продукте за вышеуказанный период достигла 70%, что является показателем постепенного снижения зависимости бюджета от нефтяных поступлений. По сути дела, нам реально удалось сократить зависимость республики от энергоресурсов, что очень важно. Для того чтобы не стать заложником тех, кто диктует цены на нефть, Азербайджан и в дальнейшем планирует проводить экономические реформы, в результате которых приоритетными станут такие сферы, как ненефтяная промышленность, сельское хозяйство, туризм, информационно-коммуникационные технологии. Учитывая реально сложившуюся ситуацию, повлиявшую на сокращение нефтяных доходов, планируется внести некоторые коррективы в намеченный план социально-экономического развития. Речь идет об усилении финансовой дисциплины, реализации приоритетных инвестиционных проектов, увеличении социальной направленности осуществляемой правительством политики.

-Президент Ильхам Алиев объявил 2015 год Годом сельского хозяйства в Азербайджане. Каких достижений удалось добиться в развитии важнейшей для страны отрасли в текущем году?

-В связи с Годом сельского хозяйства был утвержден план мероприятий, который предусматривал проведение работ по поддержке производства сельскохозяйственной продукции, усилению потенциала в области сельского хозяйства, улучшению научного обеспечения и подготовки кадров и пр. Принятые меры эффективно содействовали подъему сельского хозяйства. И чтобы не быть голословным, приведу некоторые статистические данные опять же за девять месяцев 2015 года. Начну с того, что объем сельскохозяйственного производства возрос на 6,7%. Создано большое количество крупных фермерских хозяйств, введены в оборот десятки тысяч гектаров ранее неиспользованных земель. В этом году достигнута высокая урожайность зерновых: с каждого гектара собрано по 50-60 центнеров. По показателю средней урожайности достигнуто рекордное значение - более 30 центнеров на гектар. Думаю, что вы со мной согласитесь, такими темпами мы сможем в недалеком будущем полностью обеспечить свою продовольственную безопасность.

-Азербайджан давно уже слывет спортивной страной. В Баку ежегодно проходят крупные международные состязания. Но апофеозом спортивного гостеприимства стали первые в истории Евроигры, которые Азербайджан провел, без преувеличения, на ура. Давайте еще раз вкратце вернемся к этому поистине историческому событию.

- Первые Европейские игры, прошедшие в Баку, открыли новую страницу мирового спорта. Подготовленные в рекордно короткие сроки - два с половиной года и на самом высоком организационном, техническом, спортивном уровне, они продемонстрировали растущий авторитет нашей страны и, конечно же, ее огромный потенциал. В этом ярком и грандиозном мероприятии, Организационный комитет которого возглавляла первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, приняли участие около 6 тысяч атлетов из 50 стран, разыгравших 253 комплекта медалей. К этому событию были возведены и реконструированы спортивные объекты, модернизированные по последнему слову современных технологий. Они еще не раз распахнут свои двери для проведения международных соревнований, планирующихся в Азербайджане. Также была создана вся необходимая инфраструктура. Отрадно, что сборная Азербайджана, показав отличные результаты, заняла второе место в медальном зачете, уступив лишь россиянам. Очень приятно и то, что именно в Баку были установлены стандарты Европейских игр, которые очень высоки, и именно в храме "Атешгях" будет зажжен факел последующих Игр. И еще. На мой взгляд, Игры запомнятся не только спортивными достижениями атлетов или же красочными церемониями открытия и закрытия, но и тем, что для многих и многих людей планеты они открыли страну, расположенную на историческом Шелковом пути, которая имеет богатую историю и культуру, где мультикультурализм возведен в ранг государственной политики.

-К сожалению, официальному Баку пришлось в этом году столкнуться с другой, диаметрально противоположной разновидностью "европейских игр". Определенные круги Запада, раздосадованные независимым политическим курсом Азербайджана, развернули против Баку нечто вроде "крестового похода". В отместку за то, что якобы в нашей стране грубо нарушаются права человека. Как по-вашему, в чем заключалось истинная причина столь беспрецедентного давления тяжеловесов международной политики на молодую независимую страну?

-Все клеветнические заявления, ранее звучавшие в адрес республики, - это попытка некоторых западных кругов оказать давление на страну и диктовать свои правила игры. Все дело в том, что независимая политика, проводимая президентом Азербайджана, опирающаяся на волю народа, невыгодна им, и они, естественно, выступают против нее. К сожалению, успехи современного Азербайджана вызывают сильную обеспокоенность и открытую неприязнь определенных сил, которые не желают развития нашего государства и укрепления его имиджа. Если бы Азербайджан был страной, находящейся в состоянии зависимости, то им, конечно же, легко было бы управлять и манипулировать. Но мы не строим свою политику в угоду кому-либо, и никто не вправе указывать или же навязывать нам свои взгляды. У нас, как отметил Ильхам Алиев, все решается волей народа, а не подстрекательством зарубежных кругов.

-Высокие темпы развития Азербайджана как в социально-экономическом плане, так и в других сферах уже во всем мире воспринимаются как само собой разумеющаяся данность. Однако страна могла бы развиваться еще более динамично, если бы решилась проблема Нагорного Карабаха. Можно ли утверждать, что в уходящем году удалось добиться реальных предпосылок для мирного урегулирования этого конфликта?

-Увы, на сегодняшний день армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, продолжающийся вот уже более двадцати лет и являющийся серьезной угрозой не только для нашего региона, но и для безопасности всей Европы, до сих пор не нашел своего решения. Армения продолжает игнорировать четыре резолюции СБ ООН, связанные с безоговорочным и незамедлительным выводом армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, а также соответствующие решения и резолюции ОБСЕ, ПАСЕ, ОИС и других международных организаций. Переговоры, проводимые при посредничестве Минской группы ОБСЕ, также пока не дали никаких результатов, но мы не теряем надежды. Во всяком случае, на состоявшейся 19 декабря в Швейцарии встрече президента Азербайджана и Армении, главы государств подтвердили свою готовность продолжать взаимодействие по предложениям с целью урегулирования конфликта, а также приверженность формату МГ ОБСЕ. Говоря же о позиции Азербайджана, отмечу, что конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами международного права.

-Российскому читателю, конечно же, небезразлично состояние российско-азербайджанских отношений. Думается, и Баку есть что сказать на эту тему. Особенно с учетом резко возросшей интенсивности встреч деловых кругов обеих стран в этом году.

- Отношения с Россией - традиционно приоритетное направление внешней политики Азербайджана. Примечательно, что год от года интенсивно крепнут политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Активно развивается и межрегиональное взаимодействие. На современном этапе азербайджано-российские связи приобрели характер стратегического партнерства. Политика обоих государств направлена на расширение и углубление многостороннего сотрудничества, которое основывается на глубоком взаимном уважении и доверии.

Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга на международной арене, в том числе в рамках международных организаций. Достаточно вспомнить прошлогоднюю ситуацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, когда азербайджанская делегация в полном составе выступила против санкций в отношении России. Как сказал Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия 24", наша республика "показала пример тем, кто на каждом углу позиционирует себя союзниками Российской Федерации, но, когда дело доходит до демонстрации позиции в ПАСЕ, как говорится, предпочитает уйти в кусты. В этот сложный и непростой момент Азербайджан наглядно показал, как должен поступать надежный друг и союзник. Хочу напомнить еще один немаловажный факт: во время государственного праздника -- Дня России -- президент Владимир Путин находился в Азербайджане, принимал участие в церемонии открытия Первых Европейских игр. Это ли не свидетельство высокого уровня отношений между обеими странами?!

-И, наконец, о главном внутриполитическом событии этого года - выборах в Милли Меджлис Азербайджана. Как вы считаете, смогли ли парламентские выборы адекватно отразить уровень общественной зрелости, демократичности, гражданской ответственности в стране?

-Это были пятые в истории независимого Азербайджана выборы в Милли Меджлис, которые, как заявили иностранные и местные наблюдатели, соответствовали общепринятым международным стандартам и демократическим принципам. Важной особенностью их явилось то, что повысилась активность электората, который, воспользовавшись своим конституционным правом, в обстановке политического плюрализма мог свободно выразить свою волю. В этом году явка избирателей оказалась почти на 6% больше по сравнению с предыдущими парламентскими выборами. Этот факт в первую очередь свидетельствует об устойчивости политической власти и стабильности в стране, а также, безусловно, демонстрирует не только гражданскую сознательность, но и возросшую политическую, правовую культуру населения. Азербайджанский народ, отдав голоса за правящую партию "Ени Азербайджан", получившую большинство мест в парламенте, одобрил и поддержал проводимую в стране политику.



