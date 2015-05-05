Али Гасанов находится с визитом в Турции

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Делегация под руководством помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасановым находится с визитом в Турции. Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

В состав делегации входят председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, депутат Гусейнбала Мираламов, глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов, председатель Совета прессы Афлатун Амашев, председатель муниципалитета Хатаинского района Теймур Мамедов.

По информации, Али Гасанов встретился с председателем Тарсусского муниципалитета провинции Мерсин Шевкетом Джаном. Азербайджанская делегация приняла участие в открытии парка и памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

А.Гасанов отметил, что братские отношения Азербайджана и Турции укрепляются из года в год: "Как говорили наши общенациональные лидеры Ататюрк и Гейдар Алиев, наша боль, горе, радости едины, а дружба вечна. Я хочу сказать, что дружба двух народов вечна и нерушима. Азербайджанский народ высоко ценит эту дружбу и единство".