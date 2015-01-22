​Али Гасанов прокомментировал проведенные в США слушания по Азербайджану

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "За годы независимости сформировалось сильное гражданское общество и третий сектор, состоящий из НПО. Это - реальность и отрицать этого никто не может. Сегодня в стране действует около 3 тыс. НПО".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, выступая на посвященной деятельности в 2014 году отчетной конференции Совета господдержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики.

А.Гасанов напомнил, что фундамент 3-го сектора в Азербайджане был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Отметив плодотворную деятельность совета, А.Гасанов сказал, что как видно из отчета структуры, совет утвердил себя в обществе: "За 2008-2014 годы совет потратил на проекты более 20 млн. манатов. Как вам известно, единая координация данного вопроса поручена Совету НПО. Впредь разработкой методологических основ будет заниматься совет. Никто не может сказать, что не смог получить грант из-за политических взглядов".

Завотделом Администрации президента также коснулся слушаний, проведенных американским Фондом поддержки демократии в связи с Азербайджаном: "Представители НПО в своих интересах не придерживаются национальных интересов. На проводимых в США слушаниях представители некоторых действующих в Азербайджане НПО участвуют на мероприятиях вместе с армянами и обсуждают ситуацию в стране. Они выражают свое субъективное мнение. Мы призываем их не поучать Азербайджан и не навязывать свои мысли. Они формируют политику против Азербайджана из единого центра. Мы выражаем протест против национальных интересов государства. Позиция власти в отношении подобных кругов выражается с помощью слов и общественного упрека. Им не стоит заниматься политикой, если они не могут отличить общественный упрек от применения физической силы".

А.Гасанов ответил также на упреки относительно ужесточения в Азербайджане законов, связанных с НПО: "В 2015 году перед НПО стоят приоритеты. Некоторые круги критикуют нас, отмечая, что ситуация в этой области усложнена. Это не так. Деятельность НПО не усложнена из-за прозрачности. Общество должно быть информировано о любой деятельности. Когда общество не информируется, это говорит об отсутствии прозрачности. Если существует закон, он обязательно должен исполняться. Обсуждаться должны и трудности в законе. Власти Азербайджана стараются защитить прозрачность в стране".