​Али Гасанов: Исламофобы не могут переварить развитие Азербайджана как мусульманской страны

“Хотя Азербайджан и маленькая страна, у нее есть свои интересы"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов стал гостем программы “Hesabat” на ANS TV. Report представляет данное интервью вниманию читателей:

- Али муаллим, по моим наблюдениям за последнее время, накануне нового грандиозного мероприятия Азербайджан столкнулся с различными нападками, и можно уверенно сказать, что эти нападки происходят на различных уровнях. Естественно, мы решительно противостоим им. Однако что здесь нового? Ведь Азербайджан все время сталкивается с подобными нападками. Что государство стало беспокоить больше всего?

- Мы почувствовали это со стороны некоторых международных кругов еще во время проведения музыкального конкурса Eurovison в 2012 году. Они почему-то не могут переварить такие современные развитые государства как Азербайджан, которые обладают факторами привлекательности для всего мира. Азербайджан на подобных мероприятиях представляет миру свою культуру, традиции, историю, одним словом, те ценности, благодаря которым дается оценка государству в цивилизованном мире. И если Азербайджан сегодня стоит на одном уровне с такими развитыми европейскими странами как Швейцария, Норвегия, Франция, Англия и проводит мероприятия подобного уровня, придерживаясь самых высоких стандартов, тогда чем обосновать антимусульманскую политику в сегодняшней Европе, на Западе. Значит, и мусульмане могут развиваться, как Азербайджан. Мусульмане также могут вносить вклад в мировую цивилизацию, культуру. В такие моменты мы сталкиваемся с международными исламофобскими силами. За антиазербайджанской кампанией стоят международные исламофобские силы, которые не хотят видеть мусульманскую страну Азербайджан в своих рядах как равное им государство. В мусульманском мире должен быть всегда хаос, анархия, люди должны убивать друг друга, днем и ночью должны происходить взрывы. Процессы, происходящие в Ираке, Йемене, Египте, Ливии, должны охватить весь мусульманский мир. В мире не должно быть образцового мусульманского государства. Это первая причина.

- Получается, что большие силы не могут принять тот факт, что Азербайджан нарушил образ, который они создали для Азербайджана и мусульман.

- Совершенно верно, мы нарушаем общий образ. В мусульманском обществе тоже может сформироваться толерантное общество, проходить музыкальный конкурс Eurovison, могут быть победители на Eurovison, проходить Европейские игры уровня Олимпийских игр, расти ВВП на 8-10%, соблюдаться цивилизованные нормы сосуществования. В мусульманском мире возможны демократия, соблюдение прав человека и свобод граждан на европейском уровне. Именно нынешняя реальность нарушает образ, который они создали для мусульманского мира. В первую очередь, наше противостояние с ними создается на этом фоне. Есть и другие причины. За этим стоит армянское лобби. Армянское лобби не хочет, чтобы Азербайджан был представлен как он есть в цивилизованном мире. Они годами стараются сформировать тот образ Азербайджана, который им хотелось бы, и борются за это. Некоторые организации Европы, Запада, связанные с защитой прав человека, прессой, гражданским обществом и т.д. под влиянием армянского лобби присоединяются к антиазербайджанской деятельности. Среди них есть некоторые межправительственные организации, например, Европейский парламент и другие международные структуры, накануне музыкального конкурса Eurovison пытались навязать нам свои тезисы. В то же время, пытались создать нам проблемы в вопросе освобождения и возвращения Рамиля Сафарова на Родину и восстановления его прав. Неоднократно эти люди проводили подобные кампании против Азербайджана, отказываясь принимать Азербайджан как составную часть цивилизованного мира, развитую страну. К тому же они ведут эти кампании в то время, когда проводимая нами политика, и наша деятельность начала давать плоды. Цивилизованный мир заговорил о правах Азербайджана. Как получилось, что территорию этой страны оккупировала Армения? Почему требования четырех резолюций ООН до сих пор не выполнены? Почему эту страну хотят окружить со всех сторон? Приехав в Азербайджан, они видят, что здесь самое толерантное общество по сравнению со всеми регионами мира. Здесь мирно сосуществуют мусульмане, христиане и иудеи. Здесь полностью соблюдаются права человека и права граждан. Когда Азербайджан получает возможность демонстрировать эти ценности всему миру, те круги, которые не воспринимают это, начинают различные кампании.

- Мы пришли к выводу, что Азербайджан сталкивается с данными проблемами из-за того, что самим своим существованием нарушает существующий мировой строй. То есть страны мира уже нашли свою нишу, решили определенные вопросы на карте мира, и тут на арене появляется Азербайджан как равноправное государство с равными возможностями и заявляет о себе. Это кому-то не нравится. Это тоже имеет значение в определенном смысле. Вы согласны с этим?

- Геополитическая, геоэкономическая и геостратегическая значимость Азербайджана высока. Азербайджан на Южном Кавказе играет роль Украины в бассейне Черного моря. Если сегодня международные силы ведут борьбу за Украину, на Южном Кавказе идет борьба за Азербайджан с целью обеспечения своих геополитических, геоэкономических и геостратегических интересов. Поэтому вопрос от том, на чью сторону встанет Азербайджан, в какой блок войдет и против какого блока будет использован, находится в сфере интересов международных сил. Геополитическая значимость Армении и подобных ей стран настолько низкая, что для мира не представляет интерес, на чьей стороне они находятся, как управляются, независимы ли они или нет. Где находится единственный в мире источник альтернативной энергии? В Азербайджане. Какая страна является началом, концом и связующим звеном единственных в мире коммуникационных линий альтернативного транспорта? Азербайджан. Какая страна может внести изменения в военную геостратегическую позицию мира, обеспечив выход НАТО к Каспийскому морю? Азербайджан. Сегодня через Азербайджан проходит военный коридор для войск НАТО в Афганистан. Что будет, если Азербайджан завтра откроет ворота Каспия и впустит туда НАТО? Или же что будет, если Азербайджан присоединится к Договору о коллективной безопасности, войдя в блок против НАТО? Все это заставляет задуматься международные круги. Поэтому Азербайджан проводит сбалансированную политику. В основе политики лежат интересы азербайджанского народа. Мы пытаемся доказать мировому сообществу, что хотя Азербайджан и маленькая страна, у нее, как и у Америки, России, Ирана, Турции и Европы есть свои интересы. И единственным местом, где мы представляем интересы народа, является географическое пространство Азербайджана.