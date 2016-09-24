Али Гасанов: Дополнения и изменения в Конституцию предусматривают совершенствование основ, обеспечивающих защиту прав и свобод человека

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Необходимость внесения поправок в Конституцию Азербайджана возникла в связи с коренными изменениями, произошедшими в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны за последние 7 лет, а также политическими и экономическими процессами, протекающими в регионе и мире". Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он напомнил, что действующая конституция Азербайджанской Республики была принята в 1995 году. В 2002 и 2009 годах были проведены референдумы о внесении дополнений и изменений в конституцию.

"В предложенном президентом акте референдума предусматривается внесение изменений в 23 статьи конституции и дополнение ее шестью новыми статьями. Дополнения и изменения предусматривают совершенствование основ, обеспечивающих защиту прав и свобод человека; формирование эффективного и гибкого механизма государственного управления; совершенствование механизма экономического управления для обеспечения эффективности и последовательности проводимых экономических реформ; определение новых требований, связанных с деятельностью законодательной власти; создание дополнительных гарантий безопасности государства, стабильности в обществе. В целом изменения охватывают основные сферы жизнедеятельности общества на современном этапе его развития", - заявил Али Гасанов.

По его словам, изменения предусматривают учреждение должности первого вице-президента и вице-президентов, отвечающих за различные сферы жизнедеятельности государства. "Новый институт управления обеспечит адекватность президентской формы правления современным вызовам и создаст условия для оптимальной функциональности механизма государственного управления в форс-мажорных ситуациях. Нововведение служит идее расширения сферы охвата экономических реформ, которые уже успешно реализуются в стране. С формированием нового института также уточняется механизм исполнения полномочий президента Азербайджана, и государственное управление страхуется от возможных рисков", - заявил А. Гасанов.