Али Гасанов: Цель задержания сотрудников некоторых зарубежных СМИ – указать им на необходимость строить свою деятельность в соответствии с законами

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к задержанию в последние дни правоохранительными органами сотрудников некоторых зарубежных СМИ.

Как сообщает Report, в комментарии АЗЕРТАДЖ Али Гасанов сказал: "В Азербайджане, как и в любой другой стране, деятельность представителей СМИ регулируется в соответствии с требованиями соответствующего законодательства. Законодательство страны полностью гарантирует свободу слова и информации, независимую деятельность редакций и журналистов СМИ, право на свободное получение и распространение информации. Вместе с тем, как местные журналисты, так и журналисты, представляющие в Азербайджане зарубежные СМИ, должны строить свою деятельность в рамках законов, глубоко осознавать свою ответственность перед страной и обществом и не допускать незаконных шагов".

Помощник Президента отметил, что 18 марта 2015 года утверждены "Правила аккредитации зарубежных средств массовой информации в Азербайджанской Республике". С целью электронной аккредитации зарубежных СМИ, их представительств и сотрудников в Азербайджане на интернет–сайте Министерства иностранных дел создан даже соответствующий раздел. К сожалению, телевизионные каналы "Interaz", "Euroaz", радио "Голос Америки", интернет-сайт "Meydan TV" и ряд других зарубежных медиа-органов и их сотрудники, несмотря на многократные предупреждения, до сегодняшнего дня не соблюдают соответствующие правила и осуществляют незаконную деятельность внутри страны. Цель задержания в последние дни правоохранительными органами сотрудников некоторых зарубежных СМИ заключается в том, чтобы указать им на необходимость строить свою деятельность в соответствии с "Правилами аккредитации зарубежных средств массовой информации в Азербайджанской Республике".

Али Гасанов сказал, что соответствующими органами и впредь будут приниматься меры в отношении всех лиц, нарушающих требования законов Азербайджана, независимо от сферы их деятельности и профессии.