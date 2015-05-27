Али Гасанов: Азербайджан рассматривает Израиль в качестве союзника и стратегического партнера

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан рассматривает Израиль в качестве союзника и стратегического партнера".

Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов по итогам визита в Израиль, в ходе которого он встретился с мэром города Акко Шимоном Ланкри, в котором проживает значительная община евреев, переселившихся из Азербайджана.

По словам А.Гасанова, отношения между Азербайджаном и Израилем продолжат развиваться и процветать. Он также отметил, что Израиль важен для Азербайджана, так как это важная страна на Ближнем Востоке и имеет передовые технологии.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан строит отношения с другими странами исходя из своих интересов.

* Во втором абзаце текста допущена ошибка при переводе. Второй абзац следует читать так:

Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов по итогам встречи в Баку с мэром города Акко Шимоном Ланкри, в котором проживает значительная община евреев, переселившихся из Азербайджана.

** Следует отметить, что Jerusalem Post опубликовал информацию о данном визите израильской делегации в Баку 27 января 2015 года.