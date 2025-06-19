Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана

Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана

Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана

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Для Турции Карабах значит то же самое, что для Азербайджана - Кахраманмараш. Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил министр внутренних дел этой страны Али Ерликая. Он выразил благодарность президенту и народу Азербайджана за поддержку: "Азербайджанский квартал в Кахраманмараше еще раз показал что мы - "Одна нация, два государства". Сегодня при поддержке Азербайджана в Кахраманмараше открываются 1213 квартир, 1782 рабочих места и 1 школа". Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Turkish minister: Karabakh for Türkiye is what Kahramanmaras is for Azerbaijan