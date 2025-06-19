Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана

Для Турции Карабах значит то же самое, что для Азербайджана - Кахраманмараш.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил министр внутренних дел этой страны Али Ерликая.
Он выразил благодарность президенту и народу Азербайджана за поддержку:
"Азербайджанский квартал в Кахраманмараше еще раз показал что мы - "Одна нация, два государства". Сегодня при поддержке Азербайджана в Кахраманмараше открываются 1213 квартир, 1782 рабочих места и 1 школа".
Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.