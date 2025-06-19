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Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана

Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 16:23
Али Ерликая: Карабах для Турции значит то же, что и Кахраманмараш для Азербайджана

Для Турции Карабах значит то же самое, что для Азербайджана - Кахраманмараш.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил министр внутренних дел этой страны Али Ерликая.

Он выразил благодарность президенту и народу Азербайджана за поддержку:

"Азербайджанский квартал в Кахраманмараше еще раз показал что мы - "Одна нация, два государства". Сегодня при поддержке Азербайджана в Кахраманмараше открываются 1213 квартир, 1782 рабочих места и 1 школа".

Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.

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Версия на английском языке Turkish minister: Karabakh for Türkiye is what Kahramanmaras is for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ali Yerlikaya: Türkiyə üçün Qarabağ nədirsə, Azərbaycan üçün də Kahramanmaraş odur

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