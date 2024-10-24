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Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции 24 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 15:02
Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

24 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате террористического акта, совершенного на предприятии TUSAŞ (авиакосмическое предприятие Турции, разрабатывающее и производящее самолеты, вертолеты, беспилотники и спутники) в Анкаре.

Он выразил глубокие соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, турецкому народу, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin vitse-prezidentinə başsağlığı verib

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