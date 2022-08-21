Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции Фуату Октаю

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованием вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованием вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров Азербайджанской Республики, А.Асадов отметил, что опечален известием о многочисленных жертвах и пострадавших в результате тяжелых дорожно-транспортных происшествий в турецких провинциях Газиантеп и Мардин. Он выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.