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Али Асадов встретился в Тегеране с президентом Ирана

Али Асадов встретился в Тегеране с президентом Ирана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 18 февраля в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 17:09
Али Асадов встретился в Тегеране с президентом Ирана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 18 февраля в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, А.Асадов передал М.Пезешкиану приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-иранских отношений на основе принципов дружбы и добрососедства, обсуждались вопросы, касающиеся реализации совместных проектов между Азербайджаном и Ираном в транспортной, энергетической и нефтегазовой сферах. Была подчеркнута важность III Каспийского экономического форума и обсуждены другие актуальные вопросы с учетом новых реалий в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Iranian President in Tehran
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Tehranda İran Prezidenti ilə görüşüb

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