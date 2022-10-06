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Али Асадов встретился в Москве с первым вице-президентом Ирана

Али Асадов встретился в Москве с первым вице-президентом Ирана 6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Мохбером.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 16:55
Али Асадов встретился в Москве с первым вице-президентом Ирана

6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Мохбером.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече были обсуждены вопросы развития азербайджано-иранских двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, в том числе о развитии транспортно-коммуникационных линий между Азербайджаном и Ираном и региональных вопросах.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with first vice president of Iran
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov İranın birinci vitse-prezidenti ilə görüşüb

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