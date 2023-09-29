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Али Асадов встретился в Душанбе с заместителем председателя правительства РФ

Али Асадов встретился в Душанбе с заместителем председателя правительства РФ 29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 14:53
Али Асадов встретился в Душанбе с заместителем председателя правительства РФ

29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-российского стратегического партнерства.

Была подчеркнута важность усилий глав государств по обеспечению последовательного развития двусторонних отношений по всем направлениям, рассмотрены конкретные предложения по реализации ряда проектов в различных сферах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Düşənbədə Rusiya hökuməti sədrinin müavini ilə görüşüb

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