Али Асадов встретился в Душанбе с заместителем председателя правительства РФ

29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-российского стратегического партнерства.

Была подчеркнута важность усилий глав государств по обеспечению последовательного развития двусторонних отношений по всем направлениям, рассмотрены конкретные предложения по реализации ряда проектов в различных сферах сотрудничества.