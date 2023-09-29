Али Асадов встретился в Душанбе с таджикским коллегой

29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода.

29 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода.

Как передает Report, А.Асадов поблагодарил правительство Таджикистана за проведение на высоком уровне 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Стороны отметили вклад визитов и встреч на высшем уровне в укрепление межгосударственных связей между Азербайджаном и Таджикистаном.

В этом контексте была затронута важность государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан в апреле текущего года.

Были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами по конкретным отраслям экономики.