Али Асадов встретился в Чолпон-Ате с председателем Кабмина Кыргызстана

19:31

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся по приглашению председателя Кабинета министров Кыргызстана с рабочим визитом в этой стране, встретился 25 августа в городе Чолпон-Ата со своим кыргызским коллегой Акылбеком Жапаровым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах.

Было отмечено, что особую значимость для достижения высокого уровня двусторонних отношений имеют взаимные визиты глав государств и подписанные в ходе этих визитов документы.

В этой связи была выражена уверенность в том, что "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой" и другие документы, подписанные главами государств в рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан в апреле текущего года, выведут отношения между двумя странами на новый уровень.

На встрече также были широко обсуждены перспективы дальнейшего развития азербайджано-кыргызского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, гуманитарной, культурной и других сферах.