Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии

15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных направлениях, подчеркнута важность совместных проектов.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.