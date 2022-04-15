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Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии

Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии 15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.
Внешняя политика
15 апреля 2022 г. 19:26
Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии

15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных направлениях, подчеркнута важность совместных проектов.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstan Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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