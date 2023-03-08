Али Асадов встретился с заместителем председателя Национальной ассамблеи Камбоджи

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем председателя Национального Собрания Королевства Камбоджа Хуон Судари, находящейся с визитом в нашей стране.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем председателя Национального Собрания Королевства Камбоджа Хуон Судари, находящейся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече Х Глобальный Бакинский форум, который пройдет в столице Азербайджана, был охарактеризован как важная площадка для обсуждения вопросов глобального значения.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Камбоджей существуют тесные политические связи, подчеркнута важность активизации отношений в экономической, гуманитарной и других сферах.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами азербайджано-камбоджийского сотрудничества в различных сферах.