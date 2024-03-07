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Али Асадов встретился с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии

Али Асадов встретился с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 7 марта с делегацией во главе с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.
Внешняя политика
7 марта 2024 г. 19:23
Али Асадов встретился с вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 7 марта с делегацией во главе с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было отмечено многолетнее эффективное партнерство между Азербайджаном и Всемирным банком. Выражено удовлетворение успешной реализацией в истекший период совместных проектов, охватывающих различные сферы.

Премьер-министр рассказал о мерах, принимаемых в Азербайджане в области обеспечения устойчивой и конкурентоспособной экономики, стимулирования предпринимательской деятельности, развития ненефтяной экономики, повышения занятости.

В то же время говорилось о стратегии Азербайджана в области перехода к зеленой энергии, реализованных проектах по энергоэффективности и возобновляемой энергии, вкладе нашей страны в борьбу с последствиями изменения климата.

На встрече обсуждались перспективы партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком по многим направлениям, реализация приоритетных проектов, входящих в повестку сотрудничества, подготовка нового Рамочного документа партнерства Всемирного банка с Азербайджаном, а также вопросы сотрудничества в рамках предстоящей в текущем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

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Версия на английском языке Prime Minister of Azerbaijan meets with World Bank Vice President
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Dünya Bankı arasında bir çox istiqamətlərdə tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

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