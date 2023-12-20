Премьер Азербайджана встретился с вице-президентом Турции

20 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

20 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в стране вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было отмечено значение официального визита вице-президента Турции с точки зрения дальнейшего укрепления добрососедских и братских отношений между двумя странами.

Особое внимание было уделено усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана во всестороннем развитии стратегического партнерства и союзничества.

С удовлетворением было отмечено, что Азербайджан и Турция всегда поддерживали друг друга.

Подчеркнуто, что торгово-экономическое сотрудничество имеет очень высокую динамику. В прошлом году объем взаимной торговли составил около 6 миллиардов долларов США, показав рост на 25%. За 11 месяцев текущего года рост составил 33%.

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением азербайджано-турецких отношений в сельском хозяйстве, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.