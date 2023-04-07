Али Асадов встретился с вице-премьером Казахстана

7 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан Сериком Жумангариным.

7 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан Сериком Жумангариным.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Казахстаном в различных сферах, стороны позитивно оценили темпы роста двустороннего товарооборота.

Были затронуты вопросы повестки дня проходящего в Баку 19-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.